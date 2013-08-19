أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

السينما تودع توفيق صالح ورفيق الصبان

Google+ Print
السينما تودع توفيق صالح ورفيق الصبان السينما تودع توفيق صالح ورفيق الصبان

كتب : محمد عبدالجليل منذ 2 دقيقة

رحل أمس عن عالمنا الناقد رفيق الصبان والمخرج السينمائى توفيق صالح، شيعت جنازة الأول من مسجد «السيدة نفيسة» حيث توفى فى مستشفى «السلام» بالمعادى بعد أن قضى أسبوعاً بالعناية المركزة، وشيع الثانى من مسجد «سيد مكاوى» بطريق - الفيوم. الناقد على أبوشادى قال: «فقدت السينما العربية أمس هرمين كبيرين فى مجالين مختلفين هما النقد والإخراج، تجمعهما معاً ثقافة موسوعية رفيعة، وقدما للسينما المصرية أجيالاً كثيرة تعلمت على أيديهما بشكل منهجى متميز، ورغم قلة إنتاج توفيق صالح فإنه كان رائداً من رواد الواقعية المصرية الكلاسيكية فى السينما».

أما رفيق الصبان فى رأى «أبوشادى» فكان حالة خاصة جداً فى السينما المصرية، وكان ينطبق عليه لقب الناقد الفنى بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ. المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، رئيس اتحاد الفنانين العرب، قال: «بكل تأكيد يمثل رحيل هذين العملاقين خسارة كبيرة للسينما المصرية، فقد كانا من رموزها التى تعلم على أيديهما أجيال كثيرة من المبدعين. السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قرر إهداء الدورة الثالثة للمهرجان المقرر عقدها فى فبراير من العام المقبل إلى روح رفيق الصبان تقديراً لإسهاماته فى السينما المصرية ودوره البارز فى الحركة النقدية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية