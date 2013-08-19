السينما تودع توفيق صالح ورفيق الصبان

كتب : محمد عبدالجليل منذ 2 دقيقة

رحل أمس عن عالمنا الناقد رفيق الصبان والمخرج السينمائى توفيق صالح، شيعت جنازة الأول من مسجد «السيدة نفيسة» حيث توفى فى مستشفى «السلام» بالمعادى بعد أن قضى أسبوعاً بالعناية المركزة، وشيع الثانى من مسجد «سيد مكاوى» بطريق مصر - الفيوم. الناقد على أبوشادى قال: «فقدت السينما العربية أمس هرمين كبيرين فى مجالين مختلفين هما النقد والإخراج، تجمعهما معاً ثقافة موسوعية رفيعة، وقدما للسينما المصرية أجيالاً كثيرة تعلمت على أيديهما بشكل منهجى متميز، ورغم قلة إنتاج توفيق صالح فإنه كان رائداً من رواد الواقعية المصرية الكلاسيكية فى السينما».

أما رفيق الصبان فى رأى «أبوشادى» فكان حالة خاصة جداً فى السينما المصرية، وكان ينطبق عليه لقب الناقد الفنى بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ. المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، رئيس اتحاد الفنانين العرب، قال: «بكل تأكيد يمثل رحيل هذين العملاقين خسارة كبيرة للسينما المصرية، فقد كانا من رموزها التى تعلم على أيديهما أجيال كثيرة من المبدعين. السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قرر إهداء الدورة الثالثة للمهرجان المقرر عقدها فى فبراير من العام المقبل إلى روح رفيق الصبان تقديراً لإسهاماته فى السينما المصرية ودوره البارز فى الحركة النقدية.