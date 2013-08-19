شرب القهوة بالحليب أكثر صحية لأصحاب المعدة الحساسة

تعد القهوة من أكثر المشروبات الساخنة المفضلة للعديد، فقد عرفها العرب منذ القدم، ومن بين فوائدها أنها تساعد على التركيز وذكر موقع "Deutsche Welle" أن هناك العديد من الدراسات أثبتت أن شرب القهوة لا يؤثر على ضغط الدم، خاصة بالنسبة لأناس يشربونها بشكل مستمر، حيث إن ضغط الدم يبقى عندهم معتدلا بعد شرب القهوة، ما يعنى أن القهوة لا يؤثر على القلب.

وأشير إلى أن العقل يتعود على المنبهات فمن يشرب باستمرار، يصعب عليه بدء يومه دون شربها مبكراً، لكن ليس هناك دلائل على وجود مناطق معينه بالدماغ مسئولة عن إدمانها، كما أن أعضاء الجسم الأخرى لا تتأثر.

وأكد على أن شرب القهوة بكثرة و يتوقف عنها بشكل مفاجئ سيشعر بأعراض الابتعاد عن القهوة مثل الصداع الذى سيختفى تدريجيا بعد حين، كما أن منظمة الصحة العالمية لا تحذر من شرب القهوة، وينصح بإضافة الحليب إلى القهوة، حيث إن القهوة تحوى على حامض طبيعى، ويعمل الحليب كعازل ومخفف لهذه الحموضة، ما يعنى أن الحليب ضرورى عند شرب القهوة وخاصة لأصحاب المعدة الحساسة.