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محلول الحديد أسبوعيا يقى من الإصابة بفقر الدم والضعف التركيز وتساقط الشعر

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محلول الحديد أسبوعيا يقى من الإصابة بفقر الدم والضعف التركيز وتساقط الشعر محلول الحديد أسبوعيا يقى من الإصابة بفقر الدم والضعف التركيز وتساقط الشعر

هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى نقص الحديد فى جسم الإنسان ومن أهمها سوء التغذية، ولكنه ليس السبب الوحيد فى هذا النقص، الذى يؤدى إلى التعب والنعاس إلى فقر الدم وضعف فى التركيز وتساقط الشعر بالإضافة إلى العديد من المشاكل الصحية، حيث ذكر موقع "Deutsche Welle" أن جسم يحتوى على أربعة إلى خمسة جرامات من الحديد، ويعانى من مشكلة نقص الحديد فى الجسم نحو 30% من البشر، أى نحو مليارى شخص فى العالم.

وأضيف أن مخزون الحديد فى الجسم يكون فى البداية ممتلئًا إلى أن يفرغ تماما، بعدها تقع الاضطرابات فى تكون الدم، ولا يظهر ذلك إلا بعد نصف عام، ويتم علاج هذا النقص حصول المريض مرة فى الأسبوع على محلول الحديد، أما الأصحاء فيكفيهم تناول غذاء منوع من لحوم ومنتجات الحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة الغنية بالحديد ليحصلوا على حديد كافٍ لأجسامهم.

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