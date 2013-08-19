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«صباحي»: مقتل 36 في سجن أبو زعبل «جرح غائر» في «الضمير الوطني»

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«صباحي»: مقتل 36 في سجن أبو زعبل «جرح غائر» في «الضمير الوطني» «صباحي»: مقتل 36 في سجن أبو زعبل «جرح غائر» في «الضمير الوطني»
طالب حمدين صباحي، مؤسس «التيار الشعبي المصري»، فجر الإثنين، بتشكيل لجنة قضائية مستقلة بـ«مشاركة حقوقية مدنية مستقلة»، لبدء تحقيق عاجل في واقعة مقتل 36 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، على يد قوات الشرطة أثناء ترحيلهم بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية. وكتب «صباحي»، في حسابه على «تويتر»: «مقتل 36 من المتهمين العزل في سجن أبو زعبل جرح غائر في الضمير الوطني، أطالب بلجنة قضائية بمشاركة حقوقية مدنية مستقلة للتحقيق العاجل». كانت وزارة الداخلية قالت إن 36 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين احتياطيًا لقوا مصرعهم، الأحد، خلال محاولة هروب من سيارة ترحيلات بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية.      

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