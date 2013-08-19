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«التعديات» تزيل مخططا في الشميسي

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«التعديات» تزيل مخططا في الشميسي «التعديات» تزيل مخططا في الشميسي

 فهد المطيري (جدة)

أزالت لجنة التعديات في مركز بحرة أمس، مخططا في الشميسي بمساحة (كيلو × كيلو)، والذي اتخذه عدد من سماسرة الاراضي مقرا لبيع الاراضي، حيث داهمت اللجنة الموقع وازالت الحوش والأسلاك الشائكة وبركسا يستخدم كمكتب لتسويق الاراضي.وأوضح لـ«عكاظ» رئيس اللجنة المكلف في مركز بحرة مازن المقاطي، ان الإزالة تمت حسب الأوامر ومنع التعديات على الأراضي التي لا يملك أصحابها مستمسكات شرعية. وأكد المقاطي، ان اللجنة مشكلة بأمر من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وتضم مندوبين من وزارتي الزراعة والمالية وشرطة جدة ودعم بقوة أمنية من شرطة بحرة، مبينا أنه تمت ازالة موقعين آخرين عبارة عن عقوم وغرف شعبية وحظائر أغنام وأشجار، موضحا ان المساحة الإجمالية للإزالة بلغت 8 آلاف و750 م.

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