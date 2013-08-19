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اختناق امرأة وطفلتين في حريق شقة «مشرفة»

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اختناق امرأة وطفلتين في حريق شقة «مشرفة» اختناق امرأة وطفلتين في حريق شقة «مشرفة»

 عمرو سلام (جدة)

أصيبت امرأة وطفلتان بالاختناق في حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني في عمارة في حي مشرفة شمال جدة، وباشرت 3 فرق إنقاذ وإطفاء من الدفاع المدني الموقع واستطاعت إخماد النيران والسطيرة عليها قبل أن تمتد إلى الشقق المجاروة. ونقلت فرق الهلال الأحمر المصابات إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع. وفي السياق، اندلع حريق في مجموعة من البركسات تستخدم كسكن للعمال التابعين لإحدى الشركات في حي أم حبلين شمال محافظة جدة، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الموقع واستطاعت إخماد النيران والسطيرة عليها قبل أن تمتد للمواقع المجاورة، وعلمت الفرق على إغراق المنطقة بالمياه لمحاصرة ومنع انتشار الحريق. واستطاع الدفاع المدني إخمادالنيران دون إصابات تذكر فيما يجري حاليا التحقيق في أسباب وملابسات الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عنه.

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