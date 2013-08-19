لا تأجيل لتنفيذ كافة الخدمات عبر موقع «أبشر»

إيقاف استقبال معاملاتها الورقية عبر الفروع مطلع ذي القعدة .. الجوازات:
عمرو عبدالواحد (جدة)
أكد مدير إدارة الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن فروع المديرية لن تستقبل أي معاملات ورقية لأي مؤسسة تجارية يبلغ عدد عمالتها 100 فأقل بعد تاريخ 1 ذي القعدة من العام الجاري إلا عن طريق الخدمات الإلكترونية للجوازات «أبشر».وأوضح اللحيدان أن خدمات إصدار تأشيرات السفر وإلغاءها وإصدار الإقامات وتجديدها للمؤسسات الفردية التي لديها 100 عامل فأقل ستقدم فقط عبر الموقع الإلكتروني ومؤكدا في ذات السياق انه يشترط للتسجيل في الموقع والاستفادة من الخدمات أن يكون لدى صاحب العمل هوية وطنية.وبإمكان رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التي تنطبق عليها الشروط تنفيذ كافة خدماتهم عبر الموقع، كإصدار وإلغاء تأشيرات السفر، وإصدار وتجديد إقامات العمال دون الحاجة لمراجعة أفرع الجوازات لتنفيذ تلك الخدمات.من جانبها وفرت مديرية الجوازات عشرة أجهزة محمولة مزودة بنظام البصمة؛ لخدمة مناطق السعودية كافة، وبالأخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين قد يعانون من التلاعب أحياناً في التسجيل في خدمة «أبشر» الإلكترونية، حرصا من المديرية على ضمان إصدار تصاريح السفر لذويهم وتجديد إقامات العاملين لديهم بعلمهم الكامل «ويقوم فريق من الجوازات بزيارتهم في منازلهم لتوضيح ما يمكنهم فعله وتأكيد علمهم بالنظام وخدماته».