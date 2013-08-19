تغريم مصنع شوكولاتة فاسدة 300 ألف ريال

محمد حضاض (جدة)

غرمت أمانة جدة مصنع شوكولاتة غير نظامي يقع في جنوبي المدينة مبلغ 300 ألف ريال بعد أن نجحت فرق المراقبة في بلدية الجامعة أواخر رمضان المنصرم من إيقاف توزيع 180 ألف قطعة شوكولاتة كانت مجهزة لتوزيعها على العديد من المحلات الشهيرة في جدة تمهيدا لبيعها خلال موسم العيد.وأكد لـ«عكاظ» المهندس حسن غنيم رئيس بلدية الجامعة أن الغرامة تأتي تطبيقا للائحة الجزاءات والغرامات على كافة المخالفات، مشيرا إلى أن المصنع المخالف لا يحمل تراخيص نظامية، وثبت أنه يوزع منتجاته على عدد من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الحلويات والشوكولاتة داخل وخارج مدينة جدة، ووجود مواد غذائية أولية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد، بالإضافة إلى سوء حفظ المواد الغذائية داخل ثلاجات سيئة جدا. مع وجود أكثر من 120عاملا بالمصنع بدون كروت صحية ومجهولي الهوية، ويفتقد المصنع للاشتراطات الصحية بالكامل من خطوط إنتاج وتجهيزات وثلاجات ومكائن مستخدمة في التخزين والتغليف، ووجود لاصقات بكميات كبيرة لتدوين تاريخ الصلاحية بطريقة عشوائية على المنتجات الصادرة من المصنع. وأضاف المهندس غنيم «تم تطبيق إجراءات عاجلة حينها تتضمن إغلاق المصنع فورا والإتلاف الفوري لكافة الحلويات والشوكولاتات الجاهزة للتوزيع ومصادرة 10 مكائن لتجهيز الشوكولاتة، ومكائن التغليف، وأفران، وموازي وغرامة 300.000 ريال وتوجيه المختصين بالبدء في إجراءات فصل التيار الكهربائي بعد رصد أرقام عدادات الكهرباء من الموقع، وتوجيه المختصين لدينا بقسم الأسواق بالوقوف على محلات الحلويات التي تستقبل منتجاتها من هذا المصنع وتطبيق الإجراء النظامي عليهم بعد التأكد من مدى توفر الاشتراطات الصحية وصلاحية المنتجات من عدمها».