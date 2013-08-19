إطلاق مؤتمر التغذية الأول 3 ذي العقدة

حسين هزازي (جدة)

برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداود، تنطلق يومي الثالث والرابع من ذي العقدة المقبل، فعاليات المؤتمر السعودي الأول للتغذية وصحة المجتمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد ممثلا في إدارة التغذية، بفندق بارك حياة. وأوضح مدير إدارة التغذية بمستشفى الملك فهد بجدة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر علي عبدالله الزهراني، أن اللجنة المنظمة للمؤتمر وجهت الدعوة لنخبة متميزة من الاستشاريين والمتخصصين في مجال التغذية من عدة دول لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة العلمية منها والعملية في مجال التغذية وتأثيرها على صحة الفرد والمجتمع. وقال الزهراني، إن المؤتمر يستهدف كافة الفئات الطبية من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين، إضافة إلى الصيادلة والفنيين وفنيي التمريض وحتى المتخصصين في طب الأسنان.