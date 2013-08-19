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نقل جثث حادثة أبو زعبل لمشرحة زينهم…وهدوء حذر يسيطر علي السجن

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نقل جثث حادثة أبو زعبل لمشرحة زينهم…وهدوء حذر يسيطر علي السجن نقل جثث حادثة أبو زعبل لمشرحة زينهم…وهدوء حذر يسيطر علي السجن

تسود حالة من الهدوء الحذر حول منطقة محيط سجون أبو زعيل بمحافظة القليوبية بعد حدوث حالة من الشغب والهياج بين عدد من السجناء المنتمين لتنظيم الإخوان والمحبوسين احتياطيا ومحاولة هروبهم أثناء تسليمهم لمنطقة سجون أبو زعبل مما أسفر عن مصرع 36 شخصا، وإصابة 5 أشخاص من رجال الشرطة أثناء تصديهم لمحاولة هروبهم.

 

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية أن المتهمين المحبوسين الـ36 الذين لقوا مصرعهم خلال محاولة تهريبهم، ماتوا اختناقا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذى استخدمته قوات الأمن ورجال الشرطة لمحاولة التصدى لهم وإحباط محاولة هروبهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى اختناق عدد منهم نتيجة الغاز والتدافع.
> من جانبه أمر المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بنقل ضحايا أحداث الشغب التى شهدها محيط سجن أبو زعبل بالخانكة من موقع الأحداث بسيارات الإسعاف إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لإعداد التقارير حول الوفاة وملابسات الواقعة وفتح تحقيق عاجل فيها.
> من جانبه قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الجديد تأجيل اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى كان مقررا عقده اليوم الاثنين لأجل غير مسمى، نظرا لما تشهده المحافظة من أحداث شغب فى محيط سجن أبو زعبل.
> أ ش أ

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