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القبض على القيادى الإخوانى حمدى حسن

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القبض على القيادى الإخوانى حمدى حسن القبض على القيادى الإخوانى حمدى حسن
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منذ 1 ساعة 6 دقيقة

شنت قوات الأمن بالإسكندرية حملة أمنية لضبط عدد من المطلوبين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، أسفرت عن ضبط القيادي الإخوانى حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للجماعة فى (2005-2010).

وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية إنه ألقى القبض علي حسن، في حملة أمنية بموجب قرارات من النيابة العامة بضبط عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، المحرضين على العنف.
> كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت عن قيام قوات الأمن بمداهمة منازل 34 من قيادات وكوادر حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، فجر أمس، وضبط 7 من أعضائها.

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