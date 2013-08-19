الجيش الثالث:نطالب بالكشف عن مخطط الإخوان لإسقاط الوطن

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طالبت قيادة الجيش الثالث عبر بيان أصدرته قيادات شيوخ القبائل وقيادات اللجان الشعبية ورموز العمل الوطنى حملة تمرد وجبهة الإنقاذ ورجال الأحزاب والعاملون بالشركات والمصانع أن يقوموا بدورهم الوطنى داخل المجتمع السويسى بكشف كذب إدعاءات الإخوان وضلال مخططاتهم فى إسقاط الوطن.

وأشار البيان الذي تم توزيعه على مواطنى السويس مساء الأحد أنها تنعى قيادة الجيش الثالث الميدانى بكل الحزن والأسى الضحايا الأبرياء من مواطنى السويس الذين سقطوا قتلى على يد عنف الإخوان .

> وأضاف البيان ” تأسف قيادة الجيش الثالث الميدانى لإصابة خيرة شباب السويس على يد بلطجية الإخوان نؤكد أن التحقيقات وتقارير الطب الشرعى أثبتت أن الضحايا من القتلى والمصابين قد تم الهجوم عليهم بطلقات الرصاص من الجنب ومن الخلف من المتظاهرين وبعضهم بطلقات الخرطوش وهى أسلحة لم تستعملها عناصر التأمين كما يعلم الجميع”.

> وأشار البيان على الجميع أن يدرك أن الشرعية ملك للشعب وليس لأفراد أوجماعات إرهابية وهدفنا هو حماية إرادة الشعب فى اختيار مصيره ولن يسمح رجال الجيش الثالث الميدانى باستمرار الأعمال الإرهابية للإخوان ضد أهالى السويس .

> وأضاف البيان : نجدد العهد أمامكم أن تظل كرامة شعب السويس عالية ومحفوظة وسنبذل فى سبيل ذلك أرواحنا وتوجه قيادة الجيش الثالث الميدانى كل الشكر والتحية لرجال التأمين وأفراد الشرطة المدنية وأهالى السويس فى حفظ الأمن والاستقرار فى الشارع السويسى وخاصة فى توقيت حظر التجوال .