استياء أولياء أمور طلاب "مدارس الأمريكان" بطنطا بسبب رفع المصروفات 200%

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور طلاب وتلاميذ مدارس الأمريكان الخاصة بطنطا، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية بعد ترديد إشاعة رفع مصروفاتها من ألفين جنيه إلى 6 آلاف جنيه.

وتجمهر عدد من أولياء الأمور أمام مكتب فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أمس الأحد، للتأكد من صحة الخبر، معربين عن غضبهم مما يحدث. وهدد أولياء الأمور بعمل اعتصام شامل فى حال إقرار تلك الزيادة بهذا الشكل المبالغ فيه، والإضراب عن التعليم، ومنع أبنائهم من الذهاب للمدرسة، مطالبين وكيل الوزارة بوضع حد لهذه الأزمة قبل أن تفاقمها.

وعلمت "اليوم السابع" أن الزيادة تم إقرارها من جانب مدير التعليم الخاص بالقاهرة بعد أن قامت إدارة المدرسة بعرض مذكرة تفصيلية بالمصروفات التى زادت عن التكاليف الرسمية بعد إقرار كادر المعلم الجديد، وأعمال الإنشاءات والتجديد فى المبانى المعمارية، وتجديد المعامل، والأقسام بما تناسب مع التطور التكنولوجى فى التعليم.