تناول الصودا بكثرة يخفض الحيوانات المنوية للرجال وتزيد وفيات السيدات

حذرت دراسة طبية من أن الإفراط فى تناول الكولا يسهم بصورة كبيرة فى تراجع معدلات وأعداد الحيوانات وتؤثر سلبا على كفاءتها المنوية لدى الرجال وتضاعف من فرص الوفاة المبكرة بين السيدات.

كانت عدد من الدراسات السابقة حول نوعية الأطعمة والمشروبات وتأثيرها على صحة الإنسان خاصة كفاءة الحيوانات المنوية البشرية، مثل الصبغة الصفراء رقم 5 المتواجدة فى مشروب "ماونت ديو" الشهير والمحبب للكثيرين حيث وجد أن المحتوى السكرى المرتفع فى جميع أنواع مشروبات الصودا قد تكون فى الواقع السبب الرئيسى وراء تراجع كفاءة خصوبة الرجال.

ووفقا للدراسة الحديثة التى أجريت بجامعة "يوتا" الأمريكية على مجموعة من فئران التجارب تم إطعامهم ما يعادل غذاء الإنسان العادى بالإضافة إلى 25% زيادة فى معدل السكر وهو ما يعادل ثلاث علب صودا يوميا.

وأشارت المتابعة إلى أن ذكور فئران التجارب كانت أقل قدرة بنسبة 25% على إنتاج الحيوانات المنوية بالإضافة إلى ولادة أعداد أقل من الأطفال بالإضافة إلى زيادة معدلات الوفاة بين إناث فئران التجارب ممن أفرطت فى تناول الصودا.

وتوصى "جمعية القلب الأمريكية "فى أحدث تقاريرها بضرورة عدم تخطى استهلاك السيدات من الصودا حاجز 100 سعر حرارى يوميا، وهو ما يقدر بنحو ست ملاعق صغيرة من السكر، فى مقابل 150 سعرا حراريا للرجال بواقع تسع ملاعق صغيرة من السكر.