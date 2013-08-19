أهالي الخياطة يتجمهرون لمنع خروج "مجموعات إخوانية" تنفذ "أعمالا إرهابية"

كتب : سهاد الخضرى الإثنين 19-08-2013 02:57

تجمهر عدد من أهالي قرية الخياطة بدمياط، قبل قليل، على طريق دمياط ـ الخياطة أمام المسجد الكبير، وذلك لمنع مؤيدى الرئيس المعزول من الخروج في مجموعات من القرية خشية تنظيم مسيرات والتوجه لحرق منشآت عامة أو كنائس.

ويشهد محيط كنائس دمياط ومبنى الأمن الوطنى والمحافظة استنفارا أمنيا شديدا، تحسبا لوقوع أى هجمات من قبل أنصار المعزول، وذلك بعد ورود أنباء عن تحركات من قبلهم.

وقام المتجمهرون بتعليق صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع على الحوائط وأبواب المحال بدلا مما تم تمزيقه من قبل مؤيدى المعزول.