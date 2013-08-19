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عاجل| القبض على القيادي الإخواني مجدي باهي

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عاجل| القبض على القيادي الإخواني مجدي باهي عاجل| القبض على القيادي الإخواني مجدي باهي

كتب : هيثم الشيخ منذ 9 دقائق

ألقت قوات الأمن القبض على القيادي الإخواني مجدي باهي، عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، وكذلك ياسر نعمان نجل النائب السابق صلاح نعمان.

وباهي، هو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان في الإسكندرية، وكان مرشحا عن حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

يأتي ذلك عقب ضبط قوات الأمن للقيادي الإخواني حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان عام 2005.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، واستهدفت نحو 30 منزلا لقيادات الجماعة.

وداهمت الحملة منازل عدد من نواب الجماعة وقياداتها، لكنها لم تجدهم في منازلهم، مثل علي عبدالفتاح، ومحمد أحمدين، ومدحت الشريف، وياسر عبدالرافع.

وألقت قوات الأمن القبض على "ياسر" نجل النائب السابق صلاح نعمان، ومازلت الحملة مستمرة.

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