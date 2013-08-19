تعليم بنى سويف: وضع خطة لإعداد امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

أكد محمد حسام أحمد حسنين، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد ببنى سويف، أن فترة عمله بمكتب المتابعة بوزارة التعليم أتاح له الكثير من المعلومات والبيانات والتعرف على معظم مشاكل واحتياجات مديرية التعليم ببنى سويف لتحقيق الاستقرار بإداراتها ومدارسها.

وأشار إلى وضعه خطة منجزة للسعى إلى حل المشاكل العاجلة من خلال الأيام المقبلة، ومن أهم ملامحها الإعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، وأيضاً العام الدراسى 2013/2014.

وأضاف وكيل وزارة تعليم بنى سويف قائلاً: "إن دورنا الأساسى المساهمة فى خدمة الوطن من خلال حل مشكلات المدارس وتلبية احتياجات المعلمين، إضافة إلى تفعيل دور المدرسة فى خدمة المجتمع، فضلاً عن توفير مناخ تربوى مناسب للنهوض بالعملية التعليمية".

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف قد شغل عددا من الوظائف بالوزارة منها خبير للمناهج بالتعليم الثانوى، مؤسس جهاز التفتيش بالوزارة، رئيس فريق المتابعة بمكتب الوزير، وشغل منصب موجة عام للفلسفة، مدير عام إدارة شئون مديريات وسط وغرب الدلتا بجانب عملة كمدير للإدارة العامة لتنسيق الوظائف الإشرافية بالوزارة، فضلا عن قيادته العديد من اللجان أهمها اللجنة الدائمة للقيادات بالوزارة، شئون العاملين، لجنة الموارد البشرية ،والتأمين الصحى.