ما طبيعة الأورام التى يتعرض لها الطفل عقب الولادة؟

سألت قارئة ابنى يعانى من فتحة فى مقدمة رأس الطفل فهل هناك طريقة لعلاج ذلك، وما طبيعة الأورام التى قد يتعرض لها الطفل؟.

أجاب على هذا التساؤل دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال قائلا: قد تلاحظ الأم وجود منطقة طرية فى مقدمة رأس الطفل، وبعض الأمهات قد تشعر بنبض القلب عند وضع اليد عليها، وهى نتيجة التقاء أربع من عظام الرأس وعند تجاوز الشهر سنة كاملة دون اختفاء هذا الأمر.

> ونصح بالعرض على الطبيب لأنه قد يعانى من الكساح وبعض الأمهات قد تلاحظ وجود تورم أو انتفاخ فى رأس الطفل وهذا الأمر طبيعى نتيجة خروج الطفل من المهبل، وقد تلاحظ الأم وجود ورم على أحد جانبى الرأس، وقد يكون كبيرا أو صلبا فى أحد جانبى الرأس، وهذا الورم يكون فى الغالب ناتج عن النزيف الدموى تحت قشرة جلد الرأس، ويحتاج لفترة زمنية طويلة لكى يزول.

> وأشار إلى أنه يختفى نهائيا مع انتهاء السنة الأولى ولا يحتاج إلى أى تدخل جراحى إلا أن الأورام غالبا ما تشعر الأمهات بالقلق لعدم قدرتهن على التعامل معهان خصوصا عندما يكون الطفل حديث الولادة والأول فى حياتها، إلا أن هناك حاجة ماسة لمتابعة نمو الطفل عند الطبيب حتى تتدارك الأم أى أخطار قد يتعرض لها الطفل.