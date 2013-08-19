أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما طبيعة الأورام التى يتعرض لها الطفل عقب الولادة؟

Google+ Print
ما طبيعة الأورام التى يتعرض لها الطفل عقب الولادة؟ ما طبيعة الأورام التى يتعرض لها الطفل عقب الولادة؟

سألت قارئة ابنى يعانى من فتحة فى مقدمة رأس الطفل فهل هناك طريقة لعلاج ذلك، وما طبيعة الأورام التى قد يتعرض لها الطفل؟.

أجاب على هذا التساؤل دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال قائلا: قد تلاحظ الأم وجود منطقة طرية فى مقدمة رأس الطفل، وبعض الأمهات قد تشعر بنبض القلب عند وضع اليد عليها، وهى نتيجة التقاء أربع من عظام الرأس وعند تجاوز الشهر سنة كاملة دون اختفاء هذا الأمر.
> ونصح بالعرض على الطبيب لأنه قد يعانى من الكساح وبعض الأمهات قد تلاحظ وجود تورم أو انتفاخ فى رأس الطفل وهذا الأمر طبيعى نتيجة خروج الطفل من المهبل، وقد تلاحظ الأم وجود ورم على أحد جانبى الرأس، وقد يكون كبيرا أو صلبا فى أحد جانبى الرأس، وهذا الورم يكون فى الغالب ناتج عن النزيف الدموى تحت قشرة جلد الرأس، ويحتاج لفترة زمنية طويلة لكى يزول.
> وأشار إلى أنه يختفى نهائيا مع انتهاء السنة الأولى ولا يحتاج إلى أى تدخل جراحى إلا أن الأورام غالبا ما تشعر الأمهات بالقلق لعدم قدرتهن على التعامل معهان خصوصا عندما يكون الطفل حديث الولادة والأول فى حياتها، إلا أن هناك حاجة ماسة لمتابعة نمو الطفل عند الطبيب حتى تتدارك الأم أى أخطار قد يتعرض لها الطفل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365