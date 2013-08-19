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البطاطس والكوسة والجزر من ضروريات طعام طفلك فى شهره الخامس

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البطاطس والكوسة والجزر من ضروريات طعام طفلك فى شهره الخامس البطاطس والكوسة والجزر من ضروريات طعام طفلك فى شهره الخامس

سألت قارئة ابنى بلغ الشهر الخامس، وأريد أن أطعمه مواد غذائية أخرى بخلاف اللبن فما هى تلك المواد؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال قائلا: هناك بعض الوجبات التى يمكن للأم أن تجعل طعام طفلها، يحتويها دون الإضرار بمعدته، ومن هذه المواد الغذائية عصير التفاح لاحتوائه على فيتامين (ج وأ) والحديد، كما أنه يساهم فى تنظيم عملية الإخراج، مما يمكن من القضاء على الإسهال، لذا يفضل إعطاء الطفل التفاح الطازج بشرط ألا يتم طهى التفاح، لأن ذلك يفقده محتوياته مع ضرورة إعطاء الرضيع العصير بالملعقة بدءا من الشهر الخامس، ويفضل إعطاءه بين الرضعات، كما يمكن إعطاء الرضيع عصير البرتقال وله أهمية كبيرة فى احتوائه على فيتامين (ج) وهناك الخضار المسلوق الذى يمزج فى الخلاط مع الماء الذى يتم الطهى فيه.

ومن الضروريات الخاصة بطعام الطفل الجزر، وهو غنى بفيتامين (أ) حيث يهرس مع البطاطس والكوسة ويمكن للأم أن تعد للطفل كوكتيلا من الفواكه، والذى يتكون من تفاح وموز وبسكويت وتخلط مع بعضها بالخلاط فكل تلك المواد الغذائية تمثل عناصر غذائية هامة للطفل تقيه من العديد من المشاكل الغذائية وتساعد جسمه على الحصول على العديد من العناصر الغذائية.

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