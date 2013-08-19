السمنة السبب فى وفاة عدد أكبر من المتوقع فى الولايات المتحدة

أظهر بحث جديد أن السمنة قد تكون السبب وراء وفاة عدد أكبر بكثير من الأشخاص فى الولايات المتحدة عما كان يتوقع فى السابق.

ووجد القائمون على البحث من جامعة كولومبيا فى نيويورك أنه على مدار 20 عاما، تم ربط نحو 18 بالمائة من حالات الوفاة فى الولايات المتحدة، بين الذين تراوحت أعمارهم ما بين 40 و85 عاما، بالإصابة بالسمنة، وهى نسبة أعلى بكثير عن تلك المتوقعة فى السابق وتبلغ 5 بالمائة فقط.

وأظهر البحث، وفقا لصحيفة /ديلى إكسبريس/ البريطانية، أن النساء كن الأكثر تأثرا بالسمنة مقارنة بالرجال، فأكثر من ربع حالات الوفاة بين النساء من السود وأكثر من خمس الحالات بين النساء من البيض ارتبطت بالسمنة المفرطة.

وعلى عكس ذلك، ارتبطت السمنة بـ5 بالمائة فقط من حالات الوفاة بين الرجال السود، و6ر15 بالمائة بين الرجال البيض، واستند الباحثون إلى بيانات لإحصائيات وطنية فى الفترة من 1986 وحتى 2006.

وقال الباحثون إن السمنة لديها تأثيرات صحية أسوأ بكثير، من المتوقع، وأوضحوا أنهم يتوقعون أن تتحمل السمنة مسئولية سقوط عدد أكبر من الوفيات فى الولايات المتحدة، وقد تؤدى أيضا إلى انخفاض متوسط الأعمار المتوقع.