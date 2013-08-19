الآلية الأفريقية تقدم اتهامات جوبا للخرطوم بشأن دعم وإيواء المتمردين

قدمت الآلية الأفريقية الخاصة بقضايا الدعم والإيواء للمتمردين بين السودان وجنوب السودان أمس الأحد، الاتهامات التى وجهتها حكومة جوبا للخرطوم، للجنة الأمنية المشتركة جانب السودان.

وأوضح مقرر اللجنة الأمنية المشتركة -جانب السودان- الدكتور المعز فاروق، فى تصريح صحفى اليوم- عقب اجتماع الآلية الأفريقية مع الجانب السودانى- إن الاتهامات المقدمة سيتم الرد عليها كتابة اليوم الاثنين فى اجتماع مشترك مع اللجنة الأمنية لجنوب السودان.

وقال المعز فاروق، إن الآلية سترفع رد السودان على الاتهامات مقرونة بتوصيات الآلية إلى مفوضية الإتحاد الأفريقى، والآلية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكى.

وفى سياق متصل، قال المعز، إن وفد اللجنة الأمنية المشتركة -جانب جنوب السودان- سيصل الخرطوم اليوم الاثنين تمهيدا لعقد اجتماعات مع الجانب السودانى، غدا الثلاثاء برئاسة مديرى الاستخبارات من الدولتين.