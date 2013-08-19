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"أون تي في" تعرض فيديو "الجزيرة" الذي تستغل فيه صورة الزميلة شيماء عادل محررة "الوطن"

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"أون تي في" تعرض فيديو "الجزيرة" الذي تستغل فيه صورة الزميلة شيماء عادل محررة "الوطن" "أون تي في" تعرض فيديو "الجزيرة" الذي تستغل فيه صورة الزميلة شيماء عادل محررة "الوطن"

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 19-08-2013 01:28

عرضت قناة "أون تي في"، في برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، قناة الجزيرة مباشر ، والذي تعمدت القناة القطرية فيه نشر صورة الزميلة الصحفية شيماء عادل على شاشتها على أنها شيماء عوض التى كانت محتجزة فى مسجد الفتح خلال اليومين الماضيين.

وأشارت عادل، في اتصال هاتفي لها مع البرنامج، إلى أن الجزيرة على الرغم من نفي جريدة "الوطن" تواجدها في مسجد الفتح إلا أن القناة أصرت على الاستمرار في ما نشرته على أنها شيماء عوض.

وتابعت شيماء عادل أنها الآن "تتعرض للخطر على سلامتها المهنية، ومخاطر قد تتعرض لها أثناء تواجدها في الشارع المصري لتغطية الأحداث".

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