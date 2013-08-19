محافظ بنى سويف:نعمل على إعادة الأمن وسنطبق القانون بكل حسم

أعرب المستشار محمد مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف الجديد، عن عدم رضاه عن الوضع الأمنى فى المحافظة، مبديًا رغبته الجادة فى إصلاح المنظومة الأمنية، حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان وهيبة الدولة، لافتاً إلى أن استعادة السيطرة الأمنية على أرجاء مراكز المحافظة السبع من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو مجاملات، يأتى فى مقدمة أولوياته، مؤكداً متابعته مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عملية إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه، والذى احترق خلال اقتحام متظاهرى الإخوان له فى أحداث العنف والاشتباكات التى شهدتها المحافظة الأربعاء الماضى.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من صحفيى وإعلاميى المحافظة باستراحته بمدينة بنى سويف، حيث شدد على أهمية دور المواطنين فى التصدى للمخططات التى تسعى لهدم أركان الدولة وركائز قوتها، كما أشار إلى وجود تعاون وتنسيق على نطاق واسع بين الجيش والشرطة لضبط المتورطين فى حرق وتخريب المنشآت العامة.

ولفت إلى مواصلة اتصالاته بوزير الداخلية، لدعم مديرية الأمن بسيارات وآليات وأسلحة لتحسين الوضع الأمنى فى المحافظة، بالإضافة إلى بحثه الدائم مع مسئولى الأمن بالمحافظة خطة تأمين المنشآت الحيوية .

وكشف محافظ بنى سويف عن متابعته خلال الأيام الماضية ما تم حرقه وهدمه من منشآت فضلاً عن تفقده بعض المناطق وأحياء مدينة بنى سويف، مشيداً بما أبدته إحدى شركات المقاولات لرفع القمامة من أحياء المدينة على نفقتها الخاصة ابتداء من الاثنين القادم.

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