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قوات الجيش تفض اعتصام أنصار مرسي بميدان المديرية ببني سويف

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قوات الجيش تفض اعتصام أنصار مرسي بميدان المديرية ببني سويف قوات الجيش تفض اعتصام أنصار مرسي بميدان المديرية ببني سويف
قامت قوات الجيش والشرطة بفض اعتصام أنصار مرسي، بميدان المديرية في بني سويف، الذي استمر 40 يومًا، بعد اشتباكات بين الجانبين.   من جهته، قال العقيد أسامة حسن، قائد قوة تأمين الجيش ببني سويف، لـ«المصري اليوم»، إن قوات الجيش أعطت تنبيهات للمعتصمين بفض الاعتصام والالتزام بحظر التجول، الذي يبدأ تنفيذه من السابعة مساء، حتى السادسة صباحًا، إلا أن المعتصمين رفضوا وألقوا طوب وحجارة وحاولوا الاعتداء على القوات. أضاف: «تمت السيطرة عليهم بإطلاق قنابل كاشفة في الهواء، وإلقاء القبض على 12 من عناصر الاعتصام متسلحين بعصي وشوم وزي وأدوات شرطة مدنية، وجار تمشيط الشوارع المؤدية إلى ميدان المديرية للقبض على عناصر أخرى». كان الآلاف من أنصار مرسي في حالة اعتصام استمر نحو 40 يومًا بميدان المديرية في بني سويف، للمطالبة بعودة مرسي والتنديد بما سموه بـ«الانقلاب على الشرعية».  

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