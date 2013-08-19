«مرور الرياض» يدشن ثاني مكاتبه لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

العقيد الدبيخي: الخطوة ستنفذ في كافة الأقسام

منصور الشهري (الرياض)

أطلق مرور منطقة الرياض ثاني مكاتبها الخاصة بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير وتخصيص كافة السبل لوصولهم وراحتهم ضمن خططها في تعميم الخدمة في كافة أقسامها بالرياض. وأبلغ العقيد علي عبدالله الدبيخي مدير مرور منطقة الرياض في تصريح صحفي أمس أنه تم تواصل تدشين مكاتب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح المكتب الثاني بمرور الناصرية، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تدشين مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بمرور الروضة شرقي العاصمة، مضيفا أنه يتم خدمة هذه الفئة الغالية عبر مكتب خاص لاستقبالهم، والذي يتيح لهم الجلوس بكل راحة وتخصيص موظفين لخدمتهم وتوفير جميع الخدمات من دخولهم إلى القسم إلى حين إنهاء كافة معاملاتهم المرورية.وأشار الدبيخي إلى أنه استمرارا لتنفيذ ذلك التوجيه فسيتم استكمال تلك الخطوة الإنسانية على جميع أقسام المرور بمدينة الرياض، والمرحلة المقبلة ستشمل قسم الشرق بالملز، على أن يليهما تباعا جميع الأقسام بالعاصمة الرياض.