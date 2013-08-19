تعيين 22 معيداً ومعيدة بمختلف التخصصات في جامعة العلوم الصحية

مريم الصغير (الرياض)
أصدرت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية قرارا بتعيين 22 معيدا ومعيدة من السعوديين والسعوديات في مختلف المجالات، لينضموا لعضوية هيئة التدريس بكلية العلوم في قسميها، طلاب وطالبات. وتعددت تخصصات المعينين من المعيدين والمعيدات لتشمل: اضطرابات النطق والسمع، العلاج الوظيفي، العلاج التنفسي، تقنية التخدير، علوم الدم، التغذية الإكلينيكية، الكيمياء الحيوية، علوم الأشعة، تقنية تصوير القلب بالإضافة إلى تخصص خدمات طب الطوارئ والإسعاف.وأبلغ مدير جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أن قرارات التعيين تأتي ضمن حرص الجامعة الراسخ على استقطاب الكفاءات السعودية من المتفوقين والمتفوقات كل في تخصصه، نظرا ليقين الجامعة بأهمية دعم الكوادر الوطنية في البيئة الأكاديمية المتخصصة التي تتيحها جامعة العلوم الصحية، ونظرا لأهمية شغل هذه الوظائف النوعية بالعنصر الوطني القادر مستقبلا على قيادة العمل الأكاديمي، ونقل هذا التميز العلمي لطلاب وطالبات الجامعة في المدن الجامعية الثلاث في كل من الرياض، جدة والأحساء.من جهته، أكد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض الدكتور عبدالله العنزي أن تنوع التخصصات في كلية العلوم الطبية التطبيقية، والتزايد المضطرد في الاحتياج لمتخصصين وممارسين صحيين في مختلف المجالات يدفع الكلية سنويا لدعم هيئة التدريس فيها بكفاءات وطنية قادرة على تلبية المطلب الأكاديمي في الجانبين: النظري والعملي.