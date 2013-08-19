أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تعيين 22 معيداً ومعيدة بمختلف التخصصات في جامعة العلوم الصحية

Google+ Print
تعيين 22 معيداً ومعيدة بمختلف التخصصات في جامعة العلوم الصحية تعيين 22 معيداً ومعيدة بمختلف التخصصات في جامعة العلوم الصحية

 مريم الصغير (الرياض)

أصدرت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية قرارا بتعيين 22 معيدا ومعيدة من السعوديين والسعوديات في مختلف المجالات، لينضموا لعضوية هيئة التدريس بكلية العلوم في قسميها، طلاب وطالبات. وتعددت تخصصات المعينين من المعيدين والمعيدات لتشمل: اضطرابات النطق والسمع، العلاج الوظيفي، العلاج التنفسي، تقنية التخدير، علوم الدم، التغذية الإكلينيكية، الكيمياء الحيوية، علوم الأشعة، تقنية تصوير القلب بالإضافة إلى تخصص خدمات طب الطوارئ والإسعاف.وأبلغ مدير جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أن قرارات التعيين تأتي ضمن حرص الجامعة الراسخ على استقطاب الكفاءات من المتفوقين والمتفوقات كل في تخصصه، نظرا ليقين الجامعة بأهمية دعم الكوادر الوطنية في البيئة الأكاديمية المتخصصة التي تتيحها جامعة العلوم الصحية، ونظرا لأهمية شغل هذه الوظائف النوعية بالعنصر الوطني القادر مستقبلا على قيادة العمل الأكاديمي، ونقل هذا التميز العلمي لطلاب وطالبات الجامعة في المدن الجامعية الثلاث في كل من الرياض، جدة والأحساء.من جهته، أكد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض الدكتور عبدالله العنزي أن تنوع التخصصات في كلية العلوم الطبية التطبيقية، والتزايد المضطرد في الاحتياج لمتخصصين وممارسين صحيين في مختلف المجالات يدفع الكلية سنويا لدعم هيئة التدريس فيها بكفاءات وطنية قادرة على تلبية المطلب الأكاديمي في الجانبين: النظري والعملي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً