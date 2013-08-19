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عمال مؤسسة خاصة يستنجدون بـ«عمل» الدوادمي لصرف رواتبهم المتأخرة

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عمال مؤسسة خاصة يستنجدون بـ«عمل» الدوادمي لصرف رواتبهم المتأخرة عمال مؤسسة خاصة يستنجدون بـ«عمل» الدوادمي لصرف رواتبهم المتأخرة

المتحدث في الوزارة: لا معلومات عن تفاصيل الواقعة

 خالد العصيمي (الدوادمي)

استنجد عدد من عمال مؤسسة خاصة في الدوادمي بمكتب العمل لإلزام مخدمهم بصرف رواتبهم المتاخرة منذ شهرين طبقا لأقوال بعضهم أمس. ورصدت «عكاظ» وجود عدد من العمال الشاكين في محيط مكتب العمل حيث أبلغوا أن المؤسسة التي يعملون بها لم تصرف لهم رواتب رمضان والعيد ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية. وطالب المتحدثون مكتب العمل بسرعة التدخل وإيجاد حل لمشكلتهم. يشار إلى أن العمال الشاكين يتبعون مؤسسة تعمل في مجال المقاولات والإنشاءات وتتولى إقامة مبان سكنية في محافظة الدوادمي.«عكاظ» هاتفت مدير مكتب العمل بمحافظة الدوادمي فهد العفتان والذي أفاد بأنه في عطلة رسمية، غير أن المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطاب العنزي ذكر بأنه لا تتوفر لديه معلومات عن القضية وطلب معاودة الاتصال به مرة أخرى لكي يتواصل مع فرع الوزارة في الدوادمي لكنه لم يرد على اتصالات «عكاظ» بخصوص تفاصيل الشكوى. يذكر أن الجهات الأمنية تواجدت في محيط مكتب العمل والعمال لضمان انسيابية الحركة على الطريق.

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