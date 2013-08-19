جامعة شقراء تنفي تعيين معيدين بلا مفاضلة أو إعلان

خالد العصيمي (الدوادمي)

نفت جامعة شقراء ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام حول تعيين الجامعة لمعيدين ومحاضرين بلا مفاضلة أو إعلان. وأبلغ مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد بن سعيد أن الجامعة سبق لها أن أعلنت عن عدد من الوظائف التعليمية من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ومن خلال الصحف المحلية في الأشهر الماضية بالإضافة إلى بقية الخطوات التي تشرف عليها لجان متعددة ومتخصصة من اختبارات ومقابلات ومفاضلة وترشيح. وأكد ابن سعيد على أن تعيينات المعيدين والمحاضرين تأتي حسب تحديد الحاجة الفعلية للكليات والتي يتم تحديدها من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجان المختصة، كما أكد أن الملفات التي لا تمر بهذه المجالس العلمية يتم استبعادها. وأشار ابن سعيد إلى أن الجامعة استقطبت عددا من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من بريطانيا وكندا وأمريكا بعد عرضهم على المجالس المختصة وإجراء الخطوات المتبعة من مقابلات ومفاضلة سعيا منها في الرفع من كفاءة أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة، واستقطاب أصحاب التخصصات النوعية من الطلاب والطالبات الذين يؤمل أن يكون لهم الدور الفاعل والحضور الإيجابي في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة الطموحة والمساهمة المتميزة في تحقيق خطتها الاستراتيجية وأهدافها المتمثلة في تحقيق تعليم جامعي متميز.وطالب مدير الجامعة وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها، كما أكد أن أبواب إدارة الجامعة مفتوحة للجميع، مشيرا إلى حرصه على تحقيق العدل والمساواة بين الجميع.