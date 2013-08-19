إضافة 91 ألف متر مربع للحدائق والمنتزهات

عاطف السويهري (مكة المكرمة)

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة إضافة 91 ألف متر مربع من الحدائق والمنتزهات في خمسة مواقع بمكة المكرمة والقرى التابعه لها.وكشف لـ«عكاظ» مدير عام الحدائق والمرافق البلدية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس هشام شلي أنه تم طرح المواقع في مناقصة بإدارة المشتريات بالأمانة مبينا أنه سيكون فتح المظاريف في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لترسية مشاريع تلك الحدائق والمنتزهات على أحد المقاولين من أجل البدء في تنفيذها.وبين شلي أن المواقع التي تم اعتمادها على النحو التالي: الموقع الأول جنوب مكة المكرمة لتنفيذ حديقة بطحاء قريش على مساحة 10 آلاف متر مربع، أما الثاني شمال مكة المكرمة لتنفيذ حديقة النوارية على مساحة 8 آلاف متر مربع، والثالث شرق مكة المكرمة لتنفيذ حديقة الشرائع 4 على مساحة 13 ألف متر مربع، والموقع الرابع لإنشاء حديقة وملاعب في مركز الزيمة على مساحة 33 ألف متر مربع، والموقع الخامس لإنشاء حديقة عامة وملاعب رياضية في قرية سبوحة على مساحة 27 ألف متر مربع.وأكد المهندس شلي أن اعتماد تلك المواقع الخمسة يأتي ضمن خطة الأمانة للتوسع في إنشاء الحدائق والمنتزهات، مبينا أنه سيتم تزويد تلك المواقع بالمسطحات الخضراء والملاعب الرياضية ومناطق لألعاب الأطفال وتوريد عدد من الألعاب الحديثة وعمل بعض العناصر الإنشائية من مبان ودورات مياه ومسارات للمشاة وأماكن ومواقف للسيارات.