مدرسة الفرعة لا تزال تابعة لوزارة «المعارف»

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

كشفت جولة «عكاظ» على عدد من المدارس في محافظة الطائف استمرار الصيانة في بعضها، بينما لا تزال مدارس أخرى دون تدخل، ومن ذلك ما شاهدناه في مدرسة فرعة بني حرب الابتدائية التي لا تزال تتوشح لوحة عتيقة بدون شعار رسمي، وقد كتب عليها (وزارة المعارف)، رغم أن هذا المسمى تغير إلى (وزارة التربية والتعليم) قبل حوالي 8 سنوات.ورغم مرور ثلاثة وزراء على كرسي الوزارة، وتغيير شعارها العام المنصرم، إلا أن هذه اللوحة العتيقة لم تتغير، بل ظلت صامدة في وجه التغييرات. أما لوحة إبتدائية البنات في حي العنود، فقد احتجبت خلف أشجار كثيفة تغطيها بالكامل.