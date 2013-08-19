6 فرق إطفاء تخمد حريقاً في ورشة إصلاح سيارات

ماجد النفيعي (الطائف)

تمكنت 3 فرق للدفاع المدني إلى جانب 3 فرق إنقاذ، إضافة إلى سيارة الكمامات وسيارة السلالم وسيارة الرغوة، من إخماد حريق في ورشة إصلاح سيارات ومحاصرة النيران.وأوضح لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن الحادث عبارة عن احتراق هائل اندلع بسبب تماس كهربائي في ورشة صيانة للسيارات في حي المنتزه، وشملت المواد المحترقة قطع غيار للسيارات ومحركات كانت تحت التوضيب، مبينا أن عمليات الدفاع المدني تبلغت عند الساعة 12:44 بعد ظهر أمس عن طريق أحد العاملين بمؤسسة للتجارة، يفيد عن حريق في ورشة صيانة للسيارات تابعة للمؤسسة، مشيرا إلى أنه تم تحريك 3 فرق إطفاء و3 فرق إنقاذ إضافة إلى سيارة الكمامات وسيارة السلالم وسيارة الرغوة.وأفاد العقيد الشريف بأن الحادث عبارة عن احتراق في ورشة إصلاح سيارات مساحتها 30×60م، واستطاعت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق داخل الورشة ومحاصرة النيران وكانت مساحة الاحتراق 15×4م.وأوضح العقيد الشريف أنه بعد المعاينة اتضح أن المواد المحترقة عبارة عن قطع غيار سيارات مستعملة، إضافة إلى محركات سيارات تحت التوضيب، فيما يعود سبب الحريق إلى تماس كهربائي في إحدى مراوح الشفط التابعة للورشة، مشيرا إلى أنه تم تأمين الموقع بالكامل وسلم للوكيل الشرعي لصاحب المؤسسة.