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«المقار» تؤخر إحداث قيادة لدوريات أمن طريق الخرمة ــ رنية

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«المقار» تؤخر إحداث قيادة لدوريات أمن طريق الخرمة ــ رنية «المقار» تؤخر إحداث قيادة لدوريات أمن طريق الخرمة ــ رنية

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

أكد مصدر بأمن الطرق أن الوحدات الخاصة لأمن الطرق أصدرت قرارا بإحداث قيادة دوريات لأمن الطرق على طريق الخرمة ــ رنية على أن ترتبط بقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، وتتبعها ثلاثة مراكز كمراكز انطلاق لدوريات أمن الطرق في كل من (خدان، رنية، الخرمة). وأشار المصدر إلى أن المسوغات التنظيمية المطلوبة اكتملت ولم يتبق سوى البحث عن مقار لهذه المرافق الأمنية خلال الفتره القريبة المقبلة. ورغم اعتماد فرع لأمن الطرق بالخرمة خلال الفتره الماضية، لايزال إيجاد مبنى مناسب يشكل عائقا أمامه، فيما يؤكد الأهالي وجود العديد من المباني التي تنطبق عليها الشروط كمقار للدوائر الحكومية، مشددين على أهمية هذه القيادة خاصة في ظل كثرة الحوادث والمشكلات على طرق المحافظة والتي تربطها بالعديد من المحافظات، إلى جانب موقعها الاستراتيجي والذي يتوسط محافظات الخرمة، رنية والمويه وبعض المراكز والقرى والهجر.

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