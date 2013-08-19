جفاف وتصحر وخراب في حدائق الجبيل

مصدر في البلدية:لسنا جهة أمنية .. والعابثون مرضى

محمد إبراهيم الزهراني (الجبيل)

حثت بلدية محافظة الجبيل السكان ومرتادي حدائق المدينة على التعاون والإسهام معها في الحفاظ على محتويات الحدائق والمرافق العامة والمشاركة في عمليات التوعية بعد أن تعرضت بعضها للتلف والعبث بسبب قلة الوعي، وسوء الاستخدام. ووصف مصدر في البلدية من يعمدون إلى إتلاف مرافق الحدائق ومحتوياتها بالمرضى النفسيين ممن يحتاجون إلى العلاج لأن من يقدم على العبث بالمرافق العامة التي أنفقت عليها الجهات المختصة الملايين يحتاجون بالفعل إلى علاج من المرض النفسي لأنهم من ضعاف النفوس، حيث إن هذه المرافق شيدت أصلا لراحتهم ومتنفسا لهم.فقط 3 سنواتلم يمض وقت طويل على إنشاء تلك الحدائق العامة بواسطة بلدية الجبيل في أغلب الأحياء وكلها لايزيد وقت إنشائها عن ثلاث سنوات إلا أن أيدي العابثين وضعاف النفوس أتت على ألعاب الأطفال، ودورات المياه مما أوجد منظرا لا يمت للذوق العام بأي صلة .إلى ذلك، جالت ( عكاظ) على عدد من حدائق المدينة شملت حدائق حي طيبة جنوب المحافظة، وكذلك أكبر حديقة في المحافظة الواقعة قرب إدارة فرع المياه في محافظة الجبيل والتي دشنها أمين المنطقة الشرقية السابق المهندس ضيف الله العتيبي منذ أكثر من سنتين تقريبا على مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع مزودة بالمسطحات الخضراء، ودورات المياه، وألعاب الأطفال الحديثة، حيث تعرضت محتوياتها إلى تلف كبير، وجدرانها للتشويه من بعض العابثين.( عكاظ) استمعت إلى عدد من سكان الحي المجاور للحديقة، حيث عبروا عن استيائهم من الوضع الذي آلت إليه حديقتهم التي كانت مكانا جميلا تجتمع فيه الأسر، و يمارس فيه الأطفال ألعابهم المحببة في أمن واطمئنان كما أن الحديقة نفسها كانت مصدر دخل طيب لبعض الأسر المحتاجة التي تبيع العصيرات والمثلجات والحلويات والألعاب للأطفال بأسعار مناسبة. أما الآن فقد أصبحت الحديقة كما يقول السكان مصدر قلق وإزعاج بعد أن كانت مصدرا للفرح، ومتنفسا مريحا للجميع .عبدالله الأحمري يتحدث عن تدهور حال الحديقة المجاورة لمنزله إذ أهملت ولم يعد أحد يتابع أوضاعها. فالبلدية مثلا كانت في وقت سابق تراقب الحديقة بواسطة موظفين مختصين، ودوريات متعددة في اليوم لكن لم يعد أحد يرى البلدية ومراقبيها، فتدهور حال الحديقة، وتعرضت ألعاب الأطفال للتلف، كما أتلفت الأيدي العابثة دورات المياه بالكامل فأصبحت غير صالحة للاستخدام أبدا، حيث حطمت أبوابها وتحطمت المغاسل، ولم يعد هناك دورات مياه بمسماها الحقيقي، فأصبحت في حال يرثى لها وتحاصرها النفايات التي تنبعث منها الروائح الكريهة من كل جانب.صمت البلديةيستغــرب سلطان العتيبي صمت البلدية على ما يحدث لهذه الحــدائق التي تعــد على الأصــابع مطــالبا الاهتمام بها، وزيادة عددها وتجهيزها بالألعاب حتى تجد الأسر فيها ضالتها المنشــودة كمتنفس آمن للأسر والعائلات وأطفالهم لأن توقف خدمات هذه الحدائق يعني خروج الأطفال إلى الشوارع الضيقة، وإزعاج السكان، وتعريض سلامتهم للخطر تحت عجلات سيارات المستعجلين والمتهورينمحمد الزهراني قال: نحن مستعدون لدفع رسوم النظافة، وتجهيز الحديقة بما يلزم وهذا رأي عدد كبير من مرتادي المتنزهات بشرط أن تصرف عوائد هذه الرسوم في النظافة والصيانة لأن المواطن يهمه سلامة الموقع ونظافته وتوفر كل الخدمات فيه بصرف النظر عن المبلغ الذي يدفعهلسنا جهة أمنيةنقلت (عكاظ) معاناة السكان إلى بلدية الجبيل، حيث أوضح مصدر مسؤول أن البلدية أنشأت عددا من الحدائق في أغلب أحياء المحافظة وتتكون الحدائق من مسطحات خضراء وألعاب أطفال جديدة وللأسف تعرض عدد من ألعاب الأطفال للعبث المتعمد من البعض الذين لم يراعوا الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المختصة للمرافق العامة التي تقصدها الأسر بغرض التنزه وأنفقت الملايين، بل المليارات والهدف زرع الابتسامة على شفاه المواطن والمقيم لكن لم نجد من بعض مرتادي الحدائق إلا التخريب، وتحطيم الألعاب وأعمدة الإنارة الموجودة ولم نعلم ماهي الأسباب.المصدر أضاف، أن حديقة طيبة التي يتحدث عنها المواطنون كلفت مبالغ طائلة والآن هي في وضع آخر لا يليق؛ وذلك بفعل أيدي العابثين .. هؤلاء مرضى نفسيون فمن يقدم على هذه الأفعال ليس بشخص سوي أو عاقل واختتم المصدر ( فعلنا كل شيء والبلدية ليست جهة أمنية تلقي القبض على هؤلاء وطالب المصدر أولياء الأمور متابعة أطفالهم وحثهم على الاهتمام بالممتلكات العامة فهي أنشئت من أجلهم جميعا )