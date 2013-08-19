14 مليونا لنظافة واحة الأحساء الزراعية لـ3 سنوات

سالم السبيعي (الأحساء)

وقعت هيئة الري والصرف بالأحساء أعمال تجديد عقد إزالة ونقل المخلفات الزراعية في منطقة الأحساء وذلك لمدة ثلاث سنوات بتكلفة (14) مليون ريال تشمل توريد (700) حاوية سعة بزيادة 200 حاوية لمجمل الحاويات عن العقد السابق، فيما تضمن العقد أيضا توفير فرق لنظافة العيون ومحطات الضخ.وأوضح مدير عام الهيئة المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان أن استمرار الهيئة بتعهد النظافة وإزالة المخلفات الزراعية من المناطق الزراعية في واحة الأحساء يهدف إلى المحافظة على البيئة العامة. ويتضمن العقد الجديد خطة عمل تشمل زيادة في عدد الحاويات والتي سوف توزع على مناطق المشروع الزراعية وكذلك منطقة البحيرية للتخلص من المخالفات الزراعية والنفايات في المناطق المخدومة، حيث سيتم رفع الحاويات سعة 3م3 بمعدل مرتين في الأسبوع بواسطة مكابس خاصة.أما الحاويات سعة 12م3 فسيتم نقلها إلى المرادم المخصصة لذلك بمعدل مرة واحدة في الأسبوع مع تكثيف العمل خلال أشهر المواسم الزراعية. كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع مقاول النظافة بتنظيف مواقع العيون الرئيسية التي يرتادها المواطنون للسباحة ونقل أنقاض ومخلفات المزارع والمصارف والأشجار والنخيل ومخلفات المباني والأكوام الترابية المتراكمة داخل مناطق المشروع ومرافقه المختلفة بما يقارب 120 ألف متر مكعب.وأهاب مدير عام الهيئة بعموم المزارعين التعاون مع جهود الهيئة في مجال نظافة البيئة وإزالة المخلفات والالتزام بوضع المخلفات الزراعية في الحاويات المخصصة لذلك وعدم الرمي العشوائي في الطرق والمصارف الزراعية حفاظا على سلامة البيئة.