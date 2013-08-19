رصد 36 ألف دولار لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

رصد مركز الشارقة الإعلامي مكافآت مالية لعدد من فئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تصل إلى 36 الف دولار أمريكي موزعة على ست فئات من أصل 11 فئة تشملها الجائزة وذلك بهدف تحفيز المبدعين والمتميزين في مجال الإعلام والاتصال وتكريمهم الذي بات عنصراً هاماً من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي وترسيخ أفضل ممارسات الاتصال الحكومي.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الاعلامي أن إمارة الشارقة ومن خلال دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للجائزة تسعى إلى تطوير الإعلام والاتصال الحكومي في الإمارة بهدف الوصول إلى مشهد إعلامي متكامل ومتناسق مع الإعلام المحلي والعربي والعالمي.

مشيرا الى أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تهدف الى تعزيز مشاركة المؤسسات في تقديم الأفضل في مجال الاتصال الحكومي دعماً لرؤية مركز الشارقة الاعلامي لبناء منظومة جديدة لفكر الاتصال الحكومي بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة الثقافية والإعلامية وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز إعلامي مرموق في المنطقة.

وأشاد رئيس مركز الشارقة الإعلامي بالرعاية الكريمة التي يوليها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للجائزة والمتابعة الحثيثة من قبل سموه لتطوراتها وحجم المشاركة الحكومية فيها، وحث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على انتهاز الفرصة والمشاركة في فئات الجائزة المختلفة، علماً بأن آخر موعد لتسلم الأعمال المشاركة هو 15 سبتمبر 2013.

فئات الجائزة

وتتوزع الفئات التي تم تخصيص مكافآت مالية لها على جائزة أفضل برنامج إذاعي حواري وجائزة أفضل برنامج تلفزيوني يختص بالشؤون الراهنة وخصص لكل منهما مبلغ ما يعادل 8 آلاف دولار أمريكي، وتمنح الجوائز في هاتين الفئتين للبرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة حول الشؤون الراهنة في الإمارات بحيث تكون هذه البرامج مؤلفة من حلقات يومية أو اسبوعية تتّسم بالتميز في عرض التقارير والقصص الإخبارية بدقة وعمق في البحث عن الشؤون الراهنة في الدولة.

ونصت معايير التقييم لاختيار الفائزين في الجائزة على أن يعرض البرنامج تحليلاً ممتازاً للأحداث، ويعكس دقة وعمق البحث، ويقدم خبراً ذا قيمة يُستشف منه الحرفية في تقديم القصص الإخبارية وعرضها. وأما فيما يتعلق بجائزة أفضل برنامج إذاعي حواري في الدولة فقد اشترطت الجائزة أن يكون للبرنامج تأثير إيجابي على المستمع من خلال تناوله عدداً من المواضيع الاجتماعية بأسلوب ممتع ومقنع.

بحيث يشتمل على المعلومات الدقيقة ويرتبط بالأحداث أو القضايا الجارية، كما خصصت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي كذلك مبلغ 12 الف دولار أمريكي مقسمة بالتساوي على فئتين هما جائزة أفضل تحقيق صحفي عن دولة الإمارات العربية المتحدة (6 آلاف دولار) وجائزة أفضل متحدث رسمي في إمارة الشارقة (6 آلاف دولار).

حيث تمنح جائزة أفضل تحقيق صحفي عن حدث أو قضية مهمة حصلت في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعكس مهارات الاستقصاء الإخباري، والتميز في تقديم المادة الإعلامية من حيث إثارة القضايا الاجتماعية أو التربوية أو الصحية أو البيئية في المجتمع، والتحلي بالموضوعية والحيادية والنزاهة والجرأة والروح المهنية في طرح القضية مثار البحث.

كما تمنح جائزة أفضل متحدث رسمي في المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة لمن يكون ذا شخصية مقتدرة حوارية وأظهر خلال مدة وجيزة القدرة والمهارة التواصلية في نقل المعلومة الصحيحة، والتجاوب مع القضايا التي تشغل فكر المتلقي، والتفاعل الإيجابي مع أسئلة الصحافيين، وإدارة الأزمات والعلاقة مع وسائل الإعلام بشكل مهني وفعال.

الإعلامي الشاب

كما خصصت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي مبلغ 8 آلاف دولار أمريكي توزع بالتساوي على جائزتي الإعلامي الشاب لإمارة الشارقة (4 آلاف دولار) وجائزة أفضل صورة صحفية لدولة الإمارات العربية المتحدة (4 آلاف دولار).

وتمنح جائزة الإعلامي الشاب عن مشروع عمل إعلامي متميز تقدم به طالب جامعي أو طالبة جامعية خلال الفترة الدراسية في إحدى الجامعات المعترف بها في إمارة الشارقة وفق معايير معينة تضعها اللجنة، أما جائزة أفضل صورة صحفية لدولة الامارات العربية المتحدة فهي تمنح للمتقدمين المتميزين في مجال التصوير الصحفي على أن تعكس المادة المصورة الأحداث والشؤون الراهنة في إبداع وحرفية، حيث ترتبط معايير التحكيم في اختيار المادة المصورة الفائزة وفق شروط معينة تضعها اللجنة بالاستعانة برأي المختصين في هذا المجال.

11 جائزة

تتوزع فئات الجائزة على 11 جائزة تشتمل على جائزتين لدول مجلس التعاون وهما جائزة الشخصية الإعلامية وجائزة الريادة الإعلامية، وتشتمل الفئات المرشحة على أربع جوائز لإمارة الشارقة وهي أفضل ممارسة اتصال حكومي وجائزة الإعلامي الشاب وجائزة أفضل متحدث رسمي وجائزة أفضل موقع الكتروني إخباري.

وخصصت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي خمس جوائز لدولة الامارات وهي جائزة أفضل تواصل اجتماعي في خدمة الاتصال الحكومي وجائزة أفضل صورة صحفية وجائزة أفضل تحقيق صحفي وجائزة أفضل برنامج تلفزيوني يختص بالشؤون الراهنة وجائزة أفضل برنامج إذاعي حواري.