الزفين يدعو إلى الدقة والجودة في العمل لتحقيق الأهداف

أكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ضرورة الدقة والجودة والارتقاء في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة من تقديم الخدمات، والوصول إلى أرقى المستويات في تقديم الخدمة، وتحقيق أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها على إدارتي حوادث السير والتقنيات المرورية، وذلك في إطار مواصلة الجولات التفقدية على الإدارات الفرعية والأقسام التابعة لها بهدف الاطلاع على سير العمل، وتذليل العقبات والمعوقات الوظيفية والميدانية والإدارية إن وجدت.

واستهل جولته بتفقد إدارة حوادث السير، استمع خلالها لشرح قدمه الرائد عبدالله ثاني بن غالب الفلاسي، مدير إدارة حوادث السير، عن إحصائية الحوادث المرورية في العام الجاري، من حيث حالات الوفاة والإصابات الناجمة عنها، ومقارنتها بالعام الماضي، بالإضافة لشرح عن أخطر الحوادث في طرق إمارة دبي من حيث أعداد حوادث الوفيات، وناقش مع محققي الحوادث أسباب الحوادث المرورية التي وقعت مؤخراً والتي راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

كما وجه بعمل دراسة لأسباب الحوادث وتحليلها للحد والتقليل منها، بهدف تحقيق إستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في انخفاض نسبة الوفيات إلى الصفر بحلول عام 2020م.

وتابع مدير الإدارة العامة للمرور جولته بتفقد إدارة التقنيات المرورية، واستمع إلى شرح مفصل من الرائد حمد سرور الخالدي، مدير إدارة التقنيات المرورية بالوكالة، حول عملية إدخال مخالفات السرعة عن طريق الأجهزة الضبطية (الرادارات)، وناقش مع مدخلي المخالفات عملية رصد المركبات المخالفة في حال ضبط تلك الأجهزة لمركبات في آن واحد.

كما وجه إلى عمل دراسة تحليلية للرادارات ليتم توزيعها بالصورة المطلوبة على شوارع الإمارة، بالإضافة إلى تقييم تلك الأجهزة بصورة دورية لمعرفة ارتفاع وانخفاض الحوادث المرورية، كما وجه بتقييم موظفي مدخلي البيانات لمعرفة الأخطاء الشائعة التي يتم ارتكابها أثناء عملية الإدخال وإعداد آلية عمل لمعالجتها، وعقد اجتماعات دورية بين إدارة حوادث السير وإدارة التقنيات المرورية.

وذلك بهدف دراسة وتحليل وتقييم الشوارع بصورة دورية لمعرفة الأماكن والتقاطعات التي تكثر فيها الحوادث وعمل آلية للحد منها. كما اطلع على الإنجازات التي حققها فريق التقصي في متابعة وردع المتلاعبين بلوحات الأرقام.