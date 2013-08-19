المزينة يكرم نائب القنصل الفرنسي

كرم اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، ماري كريستين لانغ، نائب القنصل العام الفرنسي بدبي، بمناسبة انتهاء فترة عملها كنائب للقنصل لبلادها لدى الدولة، بحضور العميد الدكتور السلال سعيد الهويدي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالنيابة، وعلي الاسدي، ملحق بالقنصلية الفرنسية والرائد الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة الخدمات وشؤون العلاج، والملازم اول حسين النجار، رئيس قسم الخدمات.

وأثنى اللواء خميس مطر المزينة، على الدور الذي قامت به نائب القنصل في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين في العديد من المجالات، متمنياً لها النجاح والتوفيق في مهام عملها المستقبلية.

وفي ختام الزيارة أهدى اللواء خميس المزينة، درعا تذكارية لماري كريستين بمناسبة انتهاء فترة عملها في الدولة، كما وكرم علي الاسدي، الملحق بالقنصلية الفرنسية لتعاونه الدائم مع القيادة العامة لشرطة دبي.