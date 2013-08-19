حميد النعيمي يشيد برعاية خليفة والحكام بيوت الله

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مساء أمس جامع عبدالله بن سعيد بن غليطة في منطقة الحليو بعجمان.

وقد أشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالرعاية التي تجدها بيوت الله من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات.

وأبدى تقديره للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على جهودها في رعاية بيوت الله.

وأعرب سموه عن سروره وتقديره لإقبال المواطنين على عمارة المساجد.

حضر الاحتفال عبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان وحمد عبدالله بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعدد من مديري الدوائر الحكومية ولفيف من الأعيان.

تثمين

وقد ثمن مدير فرع الهيئة بعجمان الدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي تحظى بها الهيئة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد أن الهيئة تولي عناية كبيرة بالمساجد من خلال المتابعة المستمرة لتشييدها وفق النماذج المعمارية الإسلامية الملائمة للبيئة مع تزويدها بأحدث وسائل التقنية الصوتية وفرشها بأجود أنواع السجاد مع مراعاة احتياجات المصلين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عبيد الزعابي إن جامع عبدالله بن غليطة يتميز بموقعه الحيوي اذ يقع على الشارع الرابط بين امارة عجمان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الامارات وتبلغ مساحته 730 مترا مربعا ويتسع 700 مصل وبه مصلى خاص بالنساء وملحق به سكن الإمام ومكتبة ودورات مياه وأماكن للوضوء مع توفير مداخل ومخارج خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب مواقف عدة للمصلين.