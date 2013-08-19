بالفيديو .. إيسكو بطل ليلة ' محبطة ' لريال مدريد في فوز أنشيلوتي الأول

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه ريال مدريد في افتتاح الدوري الإسباني يوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو بفضل إيسكو نجم خط وسطه الجديد.

وصنع إيسكو الهدف الأول وسجل الثاني بعد أن كان ريال مدريد متأخرا بهدف في أولى مبارياته الرسمية، وتحت ولاية كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للمرينجي.

وفضل أنشيلوتي الدفع بدييجو لوبيز أساسيا على حساب إيكار كاسياس مثلما كان يفعل سابقه جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الحالي.

افتتح جورج مولينا أهداف المباراة للضيوف في الدقيقة 14، وتعادل كريم بنزيمة في الدقيقة 26، وخطف إيسكو هدف النقاط الثلاثة في الدقيقة 86.

أول الأهداف جاء من مولينا بعد عرضية أرضية من سيدريك مابواتي، ثم تعادل بنزيمة من بينية رائعة من إيسكو سدد بيمينه المهاجم الفرنسي معلنا التعادل.

وباءت محاولات ريال مدريد بالفشل في وجود كريستيانو رونالدو وأوزيل وبديله أنخيل دي ماريا، حتى نجح أيسكو في خطف هدف من رأسية رائعة بعد عرضية مارسيلو المتقنة.

ويلتقي ريال مدريد مع جرانادا في الجولة الثانية يوم الأثنين المقبل، بينما يواجه بيتيس نظيره سيلتا فيجو.

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