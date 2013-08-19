أبرز 5 ظواهر من مباراة أنشيلوتي الرسمية الأولى مع ريال مدريد

تمكن ريال مدريد من الفوز في مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس مع مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي خاض المباراة الرسمية الأولى مع الملكي.

ويرصد FilGoal.com أبرز 5 ظواهر من مباراة أنشيلوتي الأولى مع ريال مدريد

1- معاناة الدفاع

كل من تابع المباراة لاحظ المعاناة التي مر بها دفاع الملكي خلال المباراة، استغنى أنشيلوتي عن الشاب فاران والذي قدم أداء رائع الموسم الماضي مع مورينيو .. الدفاع ظهر بشكل سئ للغاية ومهاجمي بيتيس كانوا يتنزهون في الخطوط الخلفية للملكي.

مهاجمو بيتيس فلتوا من رقابة راموس وبيبي في أكثر من مناسبة مع اهتمام مارسيلو بالشق الهجومي وفشل كارباخال في أداء الأدوار الدفاعية وفشل خط الوسط في السيطرة على مجريات المباراة أغلب أوقاتها، معاناة الملكي مازالت مستمرة مع الدفاع.

2- إسكو وأوزيل

خطة أنشيلوتي اعتمدت في تكوين خط بين الإرتكاز والهجوم مكون من أوزيل وإسكو وفشل كلاهما في اللعب معا ولم يظهرا بشكل جيد حتى تغير الأمر وخرج أوزيل ووجد إسكو نفسه في الملعب بل وسجل هدف الفوز.

إسكو لعب بشكل أفضل بدون أوزيل وهو ما يطرح التساؤل هل يستمر الثنائي في اللعب معا ويصر أنشيلوتي على ذلك التشكيل أم يضطر لتغييرها.

3- كاسياس

فاجئ أنشيلوتي الجميع باللعب بدييجو لوبيز أساسيا مع الاحتفاظ بكاسياس على دكة البدلاء، كاسياس كان قد فقد مكانه في التشكيل الأساسي بعد إصابته يناير الماضي حتى بعد عودته مما سبب أزمة كبيرة بينه وبين مورينيو المدرب السابق للفريق.

4- هل يحتاج ريال مدريد إلى مهاجم ؟

بعد أن باع جونزالو إيجوايين لم يتبق سوى بنزيمة والشاب موراتا في هجوم الفريق، بنزيمة سجل هدف التعادل اليوم ولكنه أضاع أكثر من 4 فرص بالإضافة لسوء تمركزه أكثر من مرة وظهر هذا في وقوعه في مصيدة التسلل أكثر من 5 مرات في 50 دقيقة فقط.

سوق الانتقالات لم ينتهي بعد فهل يعود ريال مدريد للسوق مرة أخرى من أجل مهاجم .. هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.

5- الإرتكاز

خط وسط ريال مدريد ظهر بشكل أسوأ مما توقعه المتشائمون، خضيرة كان تائها وحده في وسط الملعب إذ لم يتمكن مودريتش من مساعدته في الأدوار الدفاعية في ظل غياب تشابي ألونسو المصاب وكذلك إيارميندي.

خضيرة استبدل بالبرازيلي كازميرو ولكن وسط الملعب كان من السهل إختراقه طوال أحداث المباراة وأزاد العبء على خط الدفاع .. أنشيلوتي يعي تماما أن خط وسط كهذا لن يصمد حتى ربع ساعة أمام برشلونة