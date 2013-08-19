كيف قدم مورينيو تشيلسي ' الجديد '

مباراة تشيلسي وهال سيتي في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز البلوز بهدفين نظيفين شهدت عودة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني مجددا إلى تشيلسي بعد أن رحل عنه منذ 6 أعوام.

ويوضح FilGoal.com أبرز ما قدمه مورينيو في مباراته الأولى مع تشيلسي.

1- صلابة دفاعية .. كالعادة

اعتمد مورينيو في خط الدفاع على رباعي يمتاز بالقوة والصلابة الدفاعية كعادته يلجأ دوما إلى تلك النوعية من اللاعبين في جميع الفرق التي دربها.

غياب ديفيد لويز للإصابة لم يؤثر كثيرا على الفريق وقدم بديله جاري كاهيل أداء لا بأس به في دفاع البلوز.

2- مازال يحتاج إلى روني

توريس فشل مجددا في تسجيل الأهداف، هدفي الفريق جاءا عن طريق لاعبي وسط .. لوكاكو بديل توريس فشل هو الآخر في التهديف في الربع ساعة التي لعبها فيما احتفظ مورينيو بديمبا با على دكة البدلاء.

تشيلسي مازال وراء روني وعلى ما يبدو أن إصرار مورينيو في جلب المهاجم الإنجليزي هو الأمر الصواب .. تشيلسي يفتقر لمهاجم يسجل من أنصاف الفرص منذ رحيل دروجبا.

3- ماتا

ماتا هو أفضل لاعبي تشيلسي الموسم الماضي، الإسباني قدم أداء خياليا وصنع للفريق أكثر من 30 هدفا في كل البطولات وعلى الرغم من ذلك إلا أن مورينيو لم يشركه لا في التشكيل الأساسي ولا حتى كبديل.

الشائعات كانت تقول أن مورينيو لن يستخدم ماتا كلاعب أساسي وأن الإسباني قد يرحل عن تشيلسي وهو ما نفاه البرتغالي، ولننتظر حتى يستقر الاستثنائي على تشكيله وكيف سيدخل ماتا فيه.

4- دي بروين جوهرة تشيلسي

الجناح البلجيكي الشاب قدم أداء رائع أمام هال، دي بروين أجبر مورينيو على اللعب به على حساب ماتا وكان عند حسن ظن مدربه واعتبره البعض أفضل لاعبي المباراة.

دي بروين قد يكون جوهرة مورينيو الثمينة التي سيعتمد عليها طوال الموسم كما فعل مع فاران مدافع ريال مدريد الموسم الماضي.

5- لامبارد

لامبارد مازال يقدم البراهين على كونه واحد من أفضل لاعبي الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي فبعد أن أصبح الهداف التاريخي لتشيلسي الموسم الماضي أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي مشاركة في المباريات الافتتاحية لفريقه في الموسم متخطيا سكولز.

لامبارد أضاع ضربة جزاء على غير العادة ولكنه رد سريعا بهدف رائع جدا على طريقته بتسديدة صاروخية، لامبارد مازال يثبت أنه لا غنى عنه في تشكيلة تشيلسي أيا كان المدرب