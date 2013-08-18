«الحرية والعدالة» ينشر قائمة بأسماء قتلى سيارة ترحيلات «أبو زعبل»

أعلنت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، الأحد، مقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، على يد قوات الشرطة أثناء ترحيلهم بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية. في المقابل، قالت وزارة الداخلية إن 36 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين احتياطيًا لقوا مصرعهم، الأحد، خلال محاولة هروب من سيارة ترحيلات بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية. ونشر «الحرية والعدالة» قائمة بأسماء القتلى جاءت على النحو التالي: جمال عبد الرحمن محمد عبد الرحيم- ش جمال عبد الناصر.. السلام هشام عزام حافظ - قليوبية رفيق محمد إبراهيم عبد الغني - المحلة رضا السيد أحمد السيد - الحسنية الشرقية شكري إبراهيم سعد - مشروع 19 عمارة الطوب الرملي م نصر أول محمد إسماعيل محمد صالح - المحمودية البحيرة عادل عبد الشافي عبد الحافظ - ش شعبان السيد المرج وليد السيد محمد النجار - برج العرب أبو طالب عبد الجواد سليمان - فاقوس الشرقية محمد شحاتة إسماعيل - دمنهور شريف جمال محمد صيام - ش القرشي م نصر أول أحمد إبراهيم كامل حمزاوي - المحلة محمود عبد الله محمد علي - إبشواي الفيوم فرج السيد فرج - إبشواي الفيوم إبراهيم محمد إبراهيم الدهشان - فاقوس الشرقية ممدوح سيد عبد الله - الصف صفوت أحمد عبد الله - كفر المنصورة المنيا محمد حسن السيد أحمد - دكرنس علي مهنى أبو خضر - دكرنس حسن إبراهيم كردى محمد - بلبيس شرقية أحمد إبراهيم كردى محمد - بلبيس الشرقية مصطفى محمد عبد السلام محمد - بلبيس الشرقية طارق محمد حامد - الصف سيد بركات شعبان - الفيوم منصور عبد التواب عباس - الفيوم أحمد شعبان رجب - الفيوم أحمد خميس محمد - الفيوم سيد جمعة عيسى - الفيوم محمد رمزى عبد الله خليل - إمبابة محمد توفيق سليمان - 69 شارع عبد الفتاح العشماوى الوايلى أحمد محمد رجب مندور - بنها علاء الدين حسن عيسى مهدى محمود عهدى - الواسطة بنى سويف محمد عبد المجيد محمود إبراهيم - كوم حمادة طلعت عبد العظيم على - أخميم سوهاج عبد المنعم محمد مصطفى - أبو كبير شرقية مصطفى محمد مصطفى - أبو كبير شرقية

شبكةعيونالإخبارية

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