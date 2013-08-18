«غزلان»: تصريحات «السيسي» تؤكد قرب نهاية الانقلاب

اعتبر الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن تصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، تؤكد أن «نهاية الانقلاب اقتربت». وقال «غزلان»، في تصريحات لموقع «إخوان أون لاين»: «بعد أحداث جمعة الغضب في رمسيس وجميع محافظات مصر، التي أثبتت أن قادة ما وصفهم بالانقلاب إنما هم مجموعة من السفاحين، الذين جاءوا بالموت قتلا وحرقا للمصريين، الذين يعبرون عن آرائهم بحناجرهم فقط، انطلقت حملة محمومة من المؤتمرات الصحفية من مؤسسة الرئاسة المزعومة، ومجلس الوزراء الباطل، وآخر من وزارة الخارجية الكاذبة، كل ذلك من أجل محاولة تجميل وجه الانقلاب الدموي القبيح، ولكن هيهات أن ينطلي ذلك على الناس». وأضاف حسب الموقع: «بعدها خرج السفاح والغادر( في إشارة إلى السيسي) بتصريحات في اجتماع كبير مع ضباط الجيش والشرطة بغرض تحريضهم على استمرار القتل، خوفا من استيقاظ ضمائرهم ووطنيتهم فينفضوا عنه أو ينقلبوا عليه».إعلان - Ads إعلان - Ads
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