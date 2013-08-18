منظمات حقوقية تطالب البرلمان الأوروبي بجلسة استما ع حول الأحداث في مصر

وقررت عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية التقدم بطلب إلى سفير الاتحاد الأوروبي في مصر تطالب فيها بعقد جلسة استماع عاجلة للبرلمان الأوروبي يقوم خلالها الوفد الحقوقي المصري بعرض وجهة نظر محايدة تماما تجاه الأحداث في مصر مدعمة بالوثائق و المواد الفيلمية التي توصف الحدث في ضوء معايير و قواعد حقوق الإنسان و الشرعة الدولية و التي تؤكد على احترام الاعتصام السلمي و هو ما لم يتوفر في اعتصام الإخوان المسلمين حيث اتسم بالعنف و التعذيب و الاتجار بالأطفال و النساء و حرق الكنائس و المساجد على السواء و حمل السلاح و ترويع المواطنين الآمنين بالشوارع و حرق منشات الدولة العامة و حرق الممتلكات الخاصة مما خالف كافة أشكال الاعتصام السلمي على حد قول بيان المنظمات الحقوقية.

و قد طالب الوفد الحقوقي بضرورة عقد تلك الجلسة بشكل عاجل في ضوء التطورات التي ترددت على الساحة الداخلية و الخارجية و تأثيراتها على المواقف و الإنحيازات التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث الآن على الساحة المصرية .

الوفد الحقوقي مكون من المؤسسات الحقوقية التالي أسماؤها:

> 1- الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات

> 2- مؤسسة عالم واحد للتنمية و حقوق الإنسان

> 3- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان

> 4- المجموعة المصرية المدنية للتنمية

> 5- مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان

> 6- مؤسسة دعم الإعلام المحلي و التنمية الإنسانية بأسوان

> 7- جمعية الهدف لحقوق الإنسان