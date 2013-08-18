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ضبط مسدس اغتيالات علي هيئة “قلم” بالمطار

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ضبط مسدس اغتيالات علي هيئة “قلم” بالمطار ضبط مسدس اغتيالات علي هيئة “قلم” بالمطار

تمكن كمين مباحث مطار القاهرة الدولي من ضبط مسدس اغتيالات علي هيئة “قلم” ذهب مع موظف باحدي الشركات اثناء تردده علي المطار بالاضافة الي عدد من الطلقات الحية الجاهزة للاستخدام  ، تكثف المباحث جهودها وتحرياتها لمعرفة نشاط الموظف والدافع من حمله للمسدس .

 اشتبه الرائد حاتم التلاوي ضابط البحث في السيارة اثناء عبورها الكمين وبتفتيشها عثر علي  ”قلم”  ذهبي اللون غير مألوف ، قام بالتحفظ عليه وتبين انه مزود بابرة ضرب نار باخطار ضابط المفرقعات “القلم” مجهز لاطلاق النار ويتم تعميره بطلقات فردية  وباستكمال تفتيش السيارة عثر علي كيس شفاف يحتوي علي كما عثر بداخل السيارة علي علبة بها طلقات تحتوي علي ٣٥ طلقات حية و ٤١ طلقة فشنك وعصا معدنية جهزين لاسلكي ، امر اللواء علاء الدين علي مدير امن المطار بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية مع الموظف واحالته للنيابة للتحقيق في الواقعة .

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