«وقاية الجهراء» تطلق حملة تفتيشية على أمغرة

| كتب ناصر الفرحان |

>بدأت وقاية محافظة الجهراء حملة تفتيشية وقائية على منطقة أمغرة التوسعة الشرقية برئاسة ملازم أول ناصر الظاهر رئيس قسم التنسيق والمتابعة بالإنابة للتأكد من استيفاء المباني والمنشآت في المنطقة تراخيص الإطفاء والاشتراطات الوقائية المطلوبة وذلك بتوجيهات مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء يوسف الأنصاري ونائب المدير العام لشؤون الوقاية العميد خالد الزيد. وصرح مدير وقاية محافظة الجهراء العقيد خالد العجمي أن الحملة سوف تستمر لمدة شهر ويتم خلالها التفتيش على جميع المباني والمنشآت دون استثناء على أن يمنح المخالف مهلة لمدة أسبوعين لتصحيح المخالفات بعدها سوف تتخذ الإدارة إجراءاتها القانونية تجاه المخالفين. وأضاف العجمي أننا نسير وفق خطة للقضاء وإزالة جميع مخالفات الإطفاء في محافظة الجهراء واستيفاء شروط الوقاية والحماية من الحريق في المنطقة.>من جانبه أفاد ملازم أول ناصر الظاهر أنه تم رصد خلال الحملة العديد من المخالفات لشروط الإطفاء مثل عدم وجود معدات المكافحة ومعدات الإنذار وعدم وجود صيانة لمعدات الإطفاء ووجود منشآت ومبان وأنشطة دون ترخيص واستخدام وتخزين المنتجات البترولية دون موافقة الإدارة العامة للإطفاء.