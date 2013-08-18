رحيل الناقد السينمائي السوري رفيق الصبان

تدهورت حالة الناقد والسيناريست السينمائي السوري رفيق الصبان الصحية بعد إصابته بأزمة قلبية حيث كان يعاني من أمراض في القلب والكلى والشرايين، فتوفي يوم أمس السبت بحسب ما نقلته صحيفة "إيلاف الإلكترونية"، بعد صراع طويل مع المرض في إحدى المستشفيات الخاصة، بعد أن قضى أسبوعاً في غرفة العناية المركزة.

وكان الصبان قد أصيب بأزمات صحية متعددة، وتم احتجازه في العناية المركزة مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة. وقررت أسرته دفنه في مصر وفقاً لوصيته حيث عاش فيها منذ السبعينيات، وعمل أستاذاً للسيناريو في المعهد العالي للسينما، وكان عضوًا في جمعية كتاب ونقاد السينما، بجانب أنه حصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي بدرجة فارس، قدم 25 فيلماً للسينما من بينها "زائر الفجر"، "وليلة ساخنة"، "والإخوة الأعداء"، وآخرها "الباحثات عن الحرية" الذي أخرجته إيناس الدغيدي وأثار جدلاً كبيراً، هذا إلى جانب تقديمه 16 مسلسلاً للدراما التلفزيونية.

وعلى الرغم من حالته الصحية إلا أنه تابع وحلل مسلسلات شهر رمضان الماضي، واختار مسلسل "العراف"، "وذات"، "وموجة حارة"، وأكد أنها الأفضل في السباق الدرامي الرمضاني.