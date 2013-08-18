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هل تعجبك "نجلاء" بطلة "الأوراق المتساقطة"؟

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هل تعجبك "نجلاء" بطلة "الأوراق المتساقطة"؟ هل تعجبك "نجلاء" بطلة "الأوراق المتساقطة"؟

استطاعت النجمة التركية- الالمانية فخرية أوجن Fahriye Evcen، ابنة الثامنة والعشرين عاماً، أن تدخل قلوب الناس من خلال دور البطولة الذي لعبته في مسلسل "الأوراق المتساقطة" باسم "نجلاء". فاداؤها كان بارعاً وحضورها كان لافتاً على مدار حلقات المسلسل. وبدت فخرية صاحبة ذوق متجدد وجريء، نلتمسه أيضاً في إطلالاتها المتنوعة، حيث تختار أزياء لافتة بعض الشيء، وفساتين بقصات أنيقة. نستعرض معاً مجموعة من الإطلالات التي اختارت فيها فخرية أن تطلّ بمظهر متميّز، بعضها بفساتين جريئة وبعضها بسراويل عصرية. فما رأيك بذوقها؟

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عدد التعليقات 1

halima_22 (زائر للموقع) في 16 أغسطس 2013 - 12:33

akid kata3jabni khasatan fi mosalsal alawra9 almotasa9ita

NEENO2089 (زائر للموقع) في 16 أغسطس 2013 - 12:10

دائما الفنانةFAHRIYA متألقة وانيقة وهذا ليس جديدا عليها

زائر (زائر للموقع) في 15 أغسطس 2013 - 08:58

wache hada raki tayri al 39le raki zina rabi yzidek inchaleh
w 9chek yahbele lala ydi l3a9le

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سيدتي