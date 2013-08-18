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جنون الطَّبعات في عباءات "تاء مربوطة"

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جنون الطَّبعات في عباءات "تاء مربوطة" جنون الطَّبعات في عباءات "تاء مربوطة"

تبهرنا التَّصاميم الشبابيَّة الأنيقة في كل مرّة تقع أعيننا على تصاميم "روان أزهر" في دار العباءات الشابَّة "تاء مربوطة"، وفي موسم ربيع وصيف 2013، قدَّمت المصممة مجموعة "باترن مانيا" المليئة بالطَّبعات المختلفة في تصاميم عصريَّة غاية في الجمال, لتقرر مؤخرًا استكمالها بإطلاق مجموعة أخرى بنفس المفهوم.
واحتوت العباءات على طبعات هندسيَّة رائعة باللونين الأبيض والأسود، وطرّزت بإتقان لتلفت النَّاظر إلى روعة تفاصيلها، وقد لفتتنا جرأة المصممة في استخدام الطَّبعات بحيث لم تتردد في دمج أكثر من طبعة في العباءة ذاتها، كما أحببنا طريقتها في التَّلاعب باللونين الأبيض والأسود، لتبتعد بتصاميمها عن الرتابة والملل إلى تصاميم أكثر أناقة.
يُذكر أنَّ بداية دار "تاء مربوطة" كانت في عام 2010م، وقد أطلق عليها هذا الاسم احتفاءً بأنوثة المرأة وخصوصيَّتها.

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سيدتي