ميقاتى يتلقى تقريرا حول جهود مكافحة الإرهاب فى لبنان

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى اليوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقال ميقاتى "إن الأمن العام، بعمله الدءوب والمهنى وبتعاونه مع سائر الأجهزة الأمنية، ساهم فى تجنيب لبنان العديد من المخططات الإجرامية وفى تأمين الحماية للبنانيين".

ونوه ميقاتى: "بالجهد الكبير الذى يقوم به اللواء إبراهيم وجهاز المديرية العامة للأمن العام فى حفظ الأمن وكشف المخططات التى يراد منها ضرب الوضع الأمنى فى لبنان".

واطلع إبراهيم ميقاتى على المعلومات التى توافرت لدى الأمن العام عن السيارة المفخخة التى تم كشفها ليل أمس فى منطقة الناعمة جنوب بيروت وما يتفرع عن هذا الملف من معطيات أمنية، كما أطلعه على المعلومات المتوافرة فى شأن انفجار السيارة الملغومة فى منطقة الرويس".